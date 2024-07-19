На водоемах страны утонули 24 человека за сутки

За минувшие сутки на водоемах России погибли 24 человека. Об этом сообщает МЧС. Тонут взрослые и дети.

Так, в Вологодской области на озере перевернулась лодка, в которой находились 7 человек, в том числе четверо детей. Шестилетняя девочка и 46-летняя женщина до берега не добрались.

На Ямале 15-летний подросток отдыхал на озере и погиб. Взрослых рядом не было. Его тело достали из воды.

В Пензенской области погиб 16-летний юноша. Молодой человек не справился с сильным течением в реке и ушел на дно.

В Орловской области в пруду утонула 13-летняя девочка. Она подошла к воде, поскользнулась и упала. С родителями погибшей работают психологи. // Фото «Петрозаводск говорит»