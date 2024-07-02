На улицах Петрозаводска убрали стихийные мемориалы скорби

Венки в Петрозаводске ровно двадцать лет назад возлагали не только к памятникам. В те годы появилась традиция прикреплять их к столбам уличного освещения. Таким образом родные отдавали дань памяти погибшим в автокатастрофах на магистралях города. В городской администрации было принято решение, что таких стихийных мемориалов на улицах быть не должно.

К венку, который появился на проспекте Ленина рядом с домом №24, почти каждый день приходила девушка. Она меняла цветы, зажигала свечи. Об этом рассказали журналистам сотрудники игрового зала, который в то время располагался в этом деревянном здании. На их глазах за месяц до этого произошла трагедия: в аварии рядом на перекрестке погиб человек. Людям свойственно оплакивать родных, и это нормально. Другое дело, что для этого существуют специально отведенные места – кладбища. А столбовые венки, которых становилось в городе все больше, вызывали у прохожих отрицательные эмоции.

«Этого нельзя делать, - был убежден главный художник города Владимир Лобанов. – Я понимаю – там разбились люди… Но человек-то покоится в другом месте. Поэтому места аварий так обозначать, думаю, не совсем корректно. Места опасные обозначает ГАИ – знаками».

На трассах за городом было много подобных мест поминовения. Водители сознавались, что в таких местах невольно снижали скорость. То есть видимо, был в этих памятных знаках определенный смысл. Мнения прохожих разошлись:

-Это нормально. Это привлекает внимание людей, побуждает их быть более осторожными.

-По-моему, водителям мешает это. Если лично у меня спросить: по-моему, это ненормально.

-Ну, например, у Вечного огня… там ведь тоже венки.

-Я считаю, что для таких памятников существуют специально отведенные места. Не стоит устраивать траур по всему городу.

В мэрию, где на установку венков разрешения никто не спрашивал, звонили горожане с просьбой избавить их от напоминаний о бренности жизни. Прекрасно понимая чувства близких погибших людей, горожане просили быть немножко снисходительнее к живым. Ведь наше настроение напрямую зависит от того, что нас в городе окружает. «Цветы. На какой-то момент можно положить букет цветов на место, где разбился человек, но мы не можем превращать наш город в мемориальное напоминание для всех», - подытожил Владимир Лобанов. Так что чиновники мэрии отдали указание работникам ЖЭУ снять венки, и надеялись, что близкие погибших отнесутся к этому с пониманием.

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Первый в 2004 году ливень, напоминающий тропический, обрушился на Петрозаводск. Вы только гляньте на его последствия! Таких «морей» во дворах вам вряд ли доводилось видеть. А может быть, кто-то их помнит? Многие городские дороги оказались залиты водой. Ливневка не справлялась уже тогда. По сообщению Единой диспетчерской службы, поступило сразу пять звонков от водителей, терпящих бедствие. А девять человек пожаловались на текущие крыши. Более шестидесяти – на отсутствие электричества! Ведь на Кукковке в результате стихийного бедствия произошла авария на электросетях.

В Петрозаводске в те годы ежедневно отключалось от газоснабжения по меньшей мере пятьдесят жильцов. Причины были разные – из-за долгов по уплате за газ, в целях безопасности при утечке газа, из-за нехватки голубого топлива в городе.

Жильцы одной из квартир на улице Сусанина и платили за газ исправно, и утечек у них не наблюдалось. И все-таки однажды утром проснулись – а газа нет. В этой квартире тогда жила Ольга с двумя детьми, младшему было всего девять месяцев. Они стали заложниками ситуации – просто жили в подъезде, который отключили: «Когда я дозвонилась до мастера в «Горгазе», мне сообщили, что из-за того, что нет доступа в квартиру №30 в нашем подъезде, мы будем без газа до тех пор, пока они туда не попадут. Неизвестно, сколько времени понадобится».

По информации мэрии, в этом подъезде требовался плановый обход. В квартире №30 жильцы отсутствовали, дверь не открыли. Оттого и отключения. Правда, руководители «Карелгаза» утверждали, что профилактические плановые обходы не производились уже давно, а отключают от газа только за неуплату, и то очень редко.

«Это большая редкость. И то, только в каком-то «злостном» подъезде. И таких очень мало», - заявил Виталий Карамышев, и.о.ген.директора ОАО «Карелгаз». При этом он не скрывал, что на тот день, когда журналисты с ним разговаривали, у него на столе был целый список отключенных неплательщиков. И были они почти в каждом доме. «Мы сейчас как… Не Акционерное общество, а как благотворительное общество получается», - намекнул Виталий Карамышев на то, что надо бы отключать больше.

В своей деятельности «Горгаз» руководствовался федеральным законодательством, напрямую он не подчинялся городским властям. Поэтому хотя и жаловались горожане на работу газовиков в мэрию, там им помочь не могли.

«Подчинения нет прямого, - подтвердил Вадим Учаев, начальник Управления городского хозяйства. – Нам подчиняются только МУПы. На «Горгаз» воздействовать мы не можем. Но я знаю, конечно, ситуацию. И мы с ней работаем, но законодательство нам не разрешает в приказном порядке что-то делать. Тем более, это очень специфическая деятельность». Правда, в администрации все же рассматривали все жалобы горожан. Могли потребовать провести прокурорскую проверку, если «Горгаз» грубо нарушил права горожан. Но таких случаев за последние годы в мэрии не припомнили. А вот на улице Сусанина газ быстро подключили. Потому что нерадивый плательщик из квартиры №30 быстро погасил свою задолженность после отключения всего стояка.

Таким было 2 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.