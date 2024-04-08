08 апреля 2024, 07:14
Общество

На трассе «Кола» в Карелии ночью были введены ограничения

Из-за сложной дорожной обстановки на федеральной магистрали запретили движение грузового транспорта

В связи с осложнением дорожных условий в ночь на 8 апреля были перекрыты несколько участков трассы «Кола». Ограничения касались грузового транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Запрет движения большегрузов был введен с 22 часов 7 апреля до 3 часов 8 апреля в Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском районах.

На трассе работают сотрудники Госавтоинспекции. // Фото ГИБДД Карелии

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