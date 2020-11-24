На стадионе «Юность» в Петрозаводске уложат новый искусственный газон

На стадионе «Юность» в Петрозаводске будет уложено новое футбольное поле. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Поле с искусственным покрытием приобретено спортивной школой №7 в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». На прошлой неделе газон прибыл в Петрозаводск, его поместили на склад. Экземпляры искусственной травы отправлены в лабораторию на экспертизу.

Планируется, что новый газон уложат на стадионе в первом полугодии 2021 года. Также в следующем году на «Юности» полностью обновят легкоатлетические беговые дорожки. Фото пресс-службы Минспорта РК