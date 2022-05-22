На севере Карелии ночью обещают мокрый снег

Синоптики карельского гидрометцентра рассказали о погоде в начале рабочей недели. В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +10, +12, атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями, на севере местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +3, -2, днем +7, +12, на юго-западе местами до +16.

По информации гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +13;

В Кондопоге ночью +2, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +9;

В Олонце ночью +1, днем +15;

В Пудоже ночью 0, днем +11;

В Сегеже ночью +1, днем +9;

В Сортавале ночью +3, днем +16;

В Суоярви ночью +2, днем +14. (фото pixabay.com, liuksena)