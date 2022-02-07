На ремонт школ в пяти районах Карелии нужно еще 700 миллионов рублей

Власти республики намерены получить дополнительное финансирование в рамках программы капремонта школ. Для этого правительство Карелии направит заявку в министерство просвещения России. Об этом шла речь на недавнем совещании в правительстве.

Глава регионального министерства образования и спорта Роман Голубев рассказал о том, что проектно-сметная документация по капремонту учебных заведений Медвежьегорского, Олонецкого, Сегежского, Пудожского и Кондопожского районов получила положительное заключение госэкспертизы на сумму около 700 миллионов рублей.

Год назад республика также направляла заявку на участие в программе капремонта образовательных учреждений. В нее вошел 21 объект, а общая сумма необходимых средств превысила 1,5 млрд рублей. По информации пресс-службы правительства региона, более миллиарда из федерального бюджета Карелии выделят в этом году. Остальные деньги поступят в 2023 году.

В конце 2021 года глава региона Артур Парфенчиков рассказывал о капремонте 18 школ республики. Впоследствии стало известно о том, что также четыре школы Петрозаводска отремонтируют на федеральные средства. (фото pixabay.com, DeltaWorks)