Четыре школы в Петрозаводске отремонтируют на федеральные деньги

Средства на капремонт четырех школ Петрозаводска выделили из федерального бюджета. Образовательные учреждения приведут в порядок в два ближайших года, сообщили в мэрии.

Средства федеральной субсидии помогут отремонтировать фасады, инженерные сети и кровли, обновить учебное оборудование в школах №№ 25, 20, 14 и 9 в Петрозаводске.

Проектно-сметную документацию уже разработали, она прошла государственную экспертизу. В школах создали рабочие группы, в которые входят родители учащихся. Они будут обсуждать дизайнерские решения и проекты, связанные с предстоящим ремонтом.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что Карелия получит порядка полутора миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. // Фото: coyot/Pixabay.com