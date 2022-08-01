На подключение домов к природному газу подано более 1700 заявок

Подключение дома к природному газу обойдется собственнику в 250-300 тысяч рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Карелии Виктор Россыпнов на брифинге, посвященном программе газификации в регионе.

В Карелии традиционно низкий уровень газификации. Если применять прежнюю систему расчетов, сегодня он составляет 17 процентов (по новой системе — гораздо выше). Сети сейчас тянут по разным направлениям. Газопровод на Сегежу уже прошел государственную экспертизу, сейчас принимается решение о его строительстве. Газопровод - отвод на Питкяранту уже строится, работы идут по графику, сообщил Россыпнов. Будет газифицирован райцентр, а далее — поселок Салми и Питкярантский завод. Еще один газопровод идет со стороны Ленинградской области к поселку Ихала и далее к Сортавале. Также проектируется ряд газопроводов в направлении поселков Карелии.

В общей сложности в Карелии сейчас 17 газифицированных населенных пунктов. В этом году их количество обещают увеличить. В частности, планируют сдать газопроводы в Мегреге и Коткозере. Параллельно идет еще одна программа — догазификация, которая предполагает подведение сетей к участкам конкретных потребителей. По словам Виктора Россыпнова, ее потенциал оценивается более чем в шесть тысяч домов; они расположены в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы. Это населенные пункты Прионежского, Олонецкого и Кондопожского района, а также Петрозаводск.

— Программа востребованна, вызывает интерес у населения, сейчас поступило порядка 30 процентов общего потенциала заявок — то есть более 1700 заявок, и они продолжают поступать, — сказал министр.

В Петрозаводске также продолжают проектировать и переводить районы на природный газ. В этом году обещают провести эту работу в квартале, ограниченном набережной Варкауса, Октябрьским проспектом, улицами Московской и Мурманской. Также заканчивается проектирование по объектам Октябрьского района и идет перевод нескольких кварталов на Зареке и Голиковке.

Фото: "Газпром"

Помешать реализации программы может стоимость оборудования, которое все же необходимо будет приобретать гражданам. По информации министра строительства, сейчас на то, чтобы принять газ в дом, придется выложить 250-300 тысяч рублей. Правительство Карелии недавно приняло программу, в рамках которой малоимущим гражданам будут компенсировать часть этих расходов. Прорабатывается вопрос и по включению в нее других категорий.

— Мы планировали с главами поселений сделать обход, чтобы по каждому дому собрать исходные данные: люди не желают подключаться принципиально, или не готовы нести затраты, или отложили это на более поздний срок. Мы хотим на основании этих данных разработать следующие меры, которые позволят расширить охват газификации. Конечно, обсуждаются пенсионеры,

— сказал министр строительства и ЖКХ.

Журналисты отметили, что стоимость оборудования для догазификации выросла: в прошлом году называлась другая сумма — 150 тысяч рублей. На этом фоне становится ребром другой вопрос: а насколько, вообще, это выгодно? Министра попросили привести пример: насколько велика экономия от перехода на природный газ? Виктор Россыпнов объяснил: те владельцы домов, которые на отопление электричеством зимою тратили 10-15 тысяч в месяц, после газификации платят за тепло порядка полутора тысяч рублей.

— Для домов площадью 100-120 метров сроки окупаемости [оборудования] составляют от 3 до 5 лет, — добавил гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

Сэкономить должны и жители домов, где используется сжиженный газ. Стоимость этого вида топлива может повышаться непредсказуемо; так, в прошлом году зафиксировали трехкратный рост цен. В этих условиях начинаются перебои с поставками — ведь плату с населения собирают по тарифу, а покупают газ по рыночным ценам. С природным газом таких скачков не бывает.

Правда, не все готовы тратить деньги на эти цели. Как сказал Россыпнов, перевод многоквартирного дома на природный газ стоит примерно 3,5 миллиона рублей. Средства берутся из Фонда капремонта, и в некоторых домах собрание собственников отказывается от газификации.

Журналист «ПТЗ говорит» поинтересовался, не столкнутся ли граждане с теми же проблемами, с которыми столкнулись жители Олонца, когда к ним пришел газ. Виктор Россыпнов заявил, что рост квартплаты у олончан не был связан именно с природным газом. По словам министра, тариф устанавливался для предприятия, обслуживающего несколько районов (это «Петербургтеплоэнерго»), в том числе — с дорогими видами топлива.

— Олонец — он не сам по себе. Тариф единый, и он складывался из всех затрат; не только те, что были понесены [в рамках газификации], но и стоимость топлива в других районах, где газа еще нет. Здесь дрова, здесь газ, здесь мазут… В Сортавале сейчас самая мощная котельная — на мазуте, а его стоимость растет. Как только придет газ в Сортавалу и Лахденпохью, тогда можно будет делать объективные выводы, — сказал Россыпнов.

В целом по существующей программе газификации должно быть построено более 1,4 тысячи километров газовых сетей. Программа глобальная, финансирование составляет больше 60 миллиардов рублей.

— В тех населенных пунктах, куда планируется подвести газ в рамках строительства поселковых газопроводов, мы уже приступили к проектированию распределительных сетей. То есть газ еще не дошел, а мы уже начинаем строить сети для выполнения следующего шага, — говорит Юрий Азаров.

За десять лет протяженность газопроводов выросла более чем в десять раз, но до среднероссийских показателей Карелии еще далеко. Азаров отметил, что раньше строительство распределительных сетей было обязанностью региона, но республика не справлялась. Теперь эту работу будет выполнять структуры «Газпрома». // Фото: ac-bastion.ru