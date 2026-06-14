На персональные машины для четырех чиновников истрачено 17 миллионов

В Минздраве Карелии взяли курс на красивую и комфортную жизнь

фото: Антонина Кябелева

Акт проверки Минфина Карелии, внутренняя переписка руководителей республиканских ведомств, ответы из полиции рисуют неприглядную картину расточительства, процветающую в карельском Минздраве.

Как следует из документов, в 2024–2025 годах четыре чиновника Минздрава РК пользовались персональными служебными автомобилями. По подсчетам Минфина Карелии, за два года на содержание автомобилей, бензин, зарплату водителей, обслуживавших четырех чиновников министерства, было истрачено 17 миллионов рублей.

В 2024 году автомобили, перевозящие должностных лиц министерства, накатали 9 274 часа. Для сравнения, в 2024 году петрозаводская поликлиника № 1 использовала 2 625 машино-часов.

Общая потребность больниц, диспансеров, поликлиник в транспортном обслуживании в 2025 году составила 145 тысяч часов. А возможности автохозяйства в предоставлении транспортных услуг медучреждениям республики ограничились 112 тысячами часов.

Подробности о том, как чиновники от здравоохранения создают себе комфортные условия для жизни, читайте здесь.