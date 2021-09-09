На Кижах сотрудники МЧС ликвидировали условный пожар

На острове Кижи сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

По тактическому замыслу в помещении подклета одной из церквей произошло возгорание с последующим задымлением алтарной части и смежных помещений. В задымленных помещениях оказались два человека, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно. К моменту прибытия пожарного подразделения ПСЧ-14 создалась условная угроза распространения пожара в верхние ярусы церкви и соседние помещения, потребовалось привлечение всех сил и средств пожарной части и других служб острова.

По окончании учений был проведен разбор действий пожарных расчетов. Фото источника