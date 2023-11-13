На этой неделе в Петрозаводске станет по-зимнему холодно

Похолодание ожидается на этой неделе в Петрозаводске. Как предвещает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», числа до 15 ноября в городе еще будет 0, -3, но потом градус пойдет на понижение.

В ночь на четверг, 16-е, температура может уйти в минусовое пике до 7 градусов. Еще холоднее ожидается в ночь на пятницу. Здесь уже не исключен морозец до -10, -12 градусов. // фото unsplash.com/ Alesia Kaz