Во вторник в Карелии будет снежно и подморозит до минус 11 градусов

Во вторник в Петрозаводске облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, порывистый. Температура воздуха -1, -6, на северо-западе -6, -11 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -6;

В Кондопоге ночью -2, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -4, днем -1;

В Олонце ночью -3, днем -1;

В Пудоже ночью -4, днем -1;

В Сегеже ночью -5, днем -2;

В Сортавале ночью -3, днем 0;

В Суоярви ночью -4, днем -2. // фото unsplash.com/ Andrey Bond