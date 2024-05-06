06 мая 2024, 13:33
Общество

На 9 мая в Петрозаводске выставят ограждения и организуют досмотр

Попасть на мероприятия ко Дню Победы можно будет только через металлодетекторы

Пройти на все мероприятия 9 мая в Петрозаводске горожане и гости карельской столицы смогут лишь через рамки металлодетекторов. Об этом заявили на совещании в мэрии 6 мая.

Больше 1,5 километров ограждений выставят по всему городу, людей будут досматривать. Входных зон будет 10, на каждой проверят и самих зрителей, и их вещи.

Все въезды на места праздничных мероприятий перекроют: площади Ленина, Кирова, улицы Герцена и Гоголя. Нельзя будет въехать и во дворы на проспекте Карла Маркса. // фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
9 мая