Жителям Карелии расскажут о средствах реабилитации для инвалидов

Карельское отделение Социального фонда во вторник, 7 мая, проведет горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Темой очередного мероприятия станут способы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez