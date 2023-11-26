Мы строили, строили... И вдруг скала! Триллер про остановки в Заозерье

Текст: Елена Малишевская

Остановок общественного транспорта в Заозерье ждут годами, уже можно сказать — десятилетиями. В октябре этого года начались работы по их обустройству на улице Заозерская и Ялгубском шоссе. Обещали за две недели поставить. Но строительство закончилось ничем: в минтрансе Карелии сообщили, что установке комплексов помешал «выход скальных пород». Теперь обещают «скорректировать проектную документацию» и поставить остановки летом 2024 года. То есть жителям деревни Петрушин Наволок и других отдаленных кварталов Петрозаводска еще как минимум одну зиму предстоит заниматься пешими прогулками по заснеженным и небезопасным обочинам.

Заозерье – какое-то заколдованное место. С общественным транспортом и остановками там никак не ладится. Каждую зиму местные жители пишут открытые письма, обращаются в СМИ, буквально кричат о своей проблеме. Чиновники готовят ответы и даже выезжают на место – демонстрируют свою готовность разобраться и помочь. Но проблема до сих пор не решена: нет легальных автобусных остановок, которые были бы удобны людям, живущим на территории между Соломенским мостом и администрацией с. Заозерье (расстояние примерно три километра).

Когда и где выпустит пассажиров водитель автобуса? Это он решает сам. Де-юре не имеет права высаживать людей в местах, где нет официальных остановок. Де-факто некоторые водители входят в положение пассажиров, особенно пожилых. Не удалось договориться с шофером? Остается одно – идти пешком. Кому-то километр, а кому-то и три. С детьми, с колясками, по дороге, на которой практически нет пешеходного тротуара.

Еще случается чехарда со стоимостью проезда. Так, прошлой зимой люди, проживающие в районе Петрушин Наволок с. Заозерья и близ него (знак «Петрозаводск»), на Громовской стороне микрорайона Соломенное, с удивлением узнали от водителей автобусов, что за проезд они теперь должны платить 85 рублей. В 2022 году остановка «Петрушин Наволок» чудесным образом входила в черту города, и билет стоил 35 рублей. В 2023 году остановка вдруг стала пригородной, рост стоимости проезда составил 142 процента. Потом ситуацию «откатили» назад: «Карелавтотранс-Сервис» после многочисленных жалоб принял решение, что проезд в пригородных автобусах от остановки Заозерье в сторону железнодорожного вокзала в Петрозаводске будет стоить 35 рублей. Но никто не обещал, что навсегда. Заозерские уже ничего хорошего для себя не ждут.

Остановки для автобуса на улице Заозерская и Ялгубском шоссе начали строить в этом году 6 октября. Это несказанно вдохновило местных жителей.

«Как мы долго ждали!»

«Ну слава богу!»

- писали подписчики группы «Заозерье Прионежья».

Радоваться, как оказалось, было рано. Через две недели рабочие все бросили и уехали. Хотя многое было сделано: экскаватором перекопали грунт, привезли много отсыпочного материала, выровняли места под остановки. Даже бордюры были установлены. А что случилось? Судя по ответу министерства транспорта Карелии, случилась скала.

Таких изысканных ответов на вопрос «Почему нет остановок?» жители Заозерья еще не получали. Вокруг скалы в соцсетях набирает обороты народное творчество.

«А что теперь? Знак и павильон нельзя поставить? Случайно вышла скала? Откуда? И как это она так смогла прятаться во время всех предыдущих работ? Что, скала сказала: «Знак и остановку сюда не ставьте, иначе я совсем выйду и лягу посередине дороги!?».



«Строили две остановки на расстоянии сотни метров друг от друга, и в обоих местах работа завершилась. Скала, наверное, очень большая».

Что самое удивительное - жителей Заозерья ни о начале строительства остановок, ни о проблеме «неожиданно вышедших скальных пород», ни о переносе работ до лета следующего года никак не информируют. Только с помощью запросов, писем, настойчивых звонков в министерства и ведомства горемычные заозерцы получают ответы. Вот и том, что отмененный по четвергам рейс в 16.50 не собираются возобновлять, люди узнали только в соцсетях после массовых возмущений.

«В настоящее время Минтрансом Карелии совместно с ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» принимаются меры, направленные на сокращение расходов автопредприятия, в том числе по сокращению количества либо приостановке наиболее убыточных рейсов (так как 90% выполняемых рейсов являются убыточными). Учитывая это, а также принимая во внимание сложную финансовую ситуацию, сложившуюся в ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис», введение в настоящее время дополнительных рейсов в направлении Лехнаволока не представляется возможным»,

- сообщает минтранс.

Ответ жительницы Заозерья на такое заявление полон горечи и пессимизма. Ну а каким он еще может быть?

«Так, как вы с народом поступаете, вы вообще скоро шляпой накроетесь. У вас остановок в Заозерье мало, цены вы поднимаете в одностороннем порядке. Кто с вами ездить-то будет? Молодежь да люди постарше переходят уже на свой транспорт. А старшее поколение - не вечное. Вот и придете вы со временем к тому, что в 30 км от города автобусы ходить не будут. Клиентоорентированность на нуле…»,

- пишет подписчица группы «Заозерье Прионежья».

15 декабря 2021 года на необорудованной остановке в Заозерье было проведено выездное совещание, в нем приняли участие Юлия Мизинкова (тогда в должности замминистра транспорта) и директор Карелавтотранса Алексей Спицын. Выказали явную заинтересованность, обещали помочь заозерцам, но и только. Скоро этому совещанию исполнится три года.

Интересно, сколько еще показных выездов нужно сделать, чтобы остановки в Заозерье появились? А сколько месяцев (лет) чиновники будут уточнять и переписывать проектную документацию? И что в следующий раз помешает строителям? Может быть, НЛО? Заозерский метеорит упадет? Снежный человек выйдет из леса и распугает строителей?

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно за тех бабушек и мамочек с колясками, которые вынуждены нахаживать километры по плохо вычищенным, плохо освещенным дорогам. Движение, конечно, - жизнь. Но ответственным за общественный транспорт и остановки неплохо бы и совесть иметь. // Фото: «Заозерье Прионежья».