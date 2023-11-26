Арт-объект торжественно открыли на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске

В Петрозаводске появился новый арт-объект. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки в своем паблике в соцсети.

На городской лыжной трассе «Фонтаны» сегодня была торжественно открыта скульптура «Лыжники». Ее автором стал известный карельский архитектор и скульптор Александр Ким. Арт-объект установлен в самом начале трассы.

По словам автора, при создании скульптуры его вдохновляли сцены беломорских петроглифов. Круг, в котором находятся древние лыжники, символизирует солнце, а весь проект скульптор назвал «взглядом из прошлого».

Напомним, городской фестиваль «Зимние фонтаны» в этом году стартует 3 декабря. // Фото: Центр спортивной подготовки