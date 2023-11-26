В Карелии простились с ветераном Великой Отечественной Верой Исаковой

В Беломорске сегодня простились с ветераном Великой Отечественной войны и известным учителем Верой Исаковой. Об этом сообщает паблик администрации района.

Веры Исаковой не стало 20 ноября. Ей было 97 лет.

С началом Великой Отечественной войны юная Вера Исакова записалась на курсы радистов. Служила девушка в штабе действующей армии. Победу встретила в Петрозаводске.

Долгие годы ветеран работала учителем начальных классов школ №1 и №2 Беломорска. Вся ее жизнь была связана с педагогической деятельностью, стаж составляет 40 лет. В 1990 году Вера Исакова вышла на заслуженный отдых.

За свою жизнь Вера Леонидовна была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «Ветеран Карельского фронта», орденом Отечественной войны II степени (1965), медалью Жукова (1996), памятной медалью «60 лет освобождения Карелии от фашистских оккупантов» (2004), юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010). // Фото: unsplash.com / Parth Natani