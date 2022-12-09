Мужчину завалило землей на Ригачина, он погиб

Трагедия произошла 8 декабря в ходе производства земляных работ в районе улицы Ригачина в Петрозаводске. Об этом сообщает ИА «Республика».

Произошел обвал земли. Рабочий получил травмы. Прибывшим медикам пришлось ждать, пока пострадавшего «откопают».

Изданию сообщили в карельском Минздраве, что смерть мужчины, 1975 года рождения, была зафиксирована до прибытия врачей.

Полиция начала проверку из-за несчастного случая. // фото unsplash.com