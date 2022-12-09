09 декабря 2022, 07:09
Происшествия

Мужчину завалило землей на Ригачина, он погиб

Полиция начала проверку после гибели мужчины, 1975 года рождения

Трагедия произошла 8 декабря в ходе производства земляных работ в районе улицы Ригачина в Петрозаводске. Об этом сообщает ИА «Республика».

Произошел обвал земли. Рабочий получил травмы. Прибывшим медикам пришлось ждать, пока пострадавшего «откопают».

Изданию сообщили в карельском Минздраве, что смерть мужчины, 1975 года рождения, была зафиксирована до прибытия врачей.

Полиция начала проверку из-за несчастного случая. // фото unsplash.com

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