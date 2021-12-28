Мужчину убили во время конфликта в Петрозаводске

Днем 26 декабря в одной из квартир в Петрозаводске было совершено убийство. Следком возбудил уголовное дело.

По версии следователей, между потерпевшим и 43-летним мужчиной произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил ножом в грудь второго, ранения оказались смертельными.

Нападавший был заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото vk.com)