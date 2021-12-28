28 декабря 2021, 14:56
Буйного посетителя шашлычной пришлось усмирять росгвардейцам
Силовики в Петрозаводске пресекли пьяный дебош и порчу товара
Днем в понедельник, 27 декабря, в популярной шашлычной Петрозаводска сработала тревожная кнопка. Оказалось, персонал не мог утихомирить агрессивного посетителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На место ЧП прибыла группа задержания, администратор рассказала, что пьяный мужчина мешает работать, ведет себя вызывающе и оскорбляет окружающих своим видом и нецензурной бранью.
Сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего гражданина и передали его полиции.
Ближе к полуночи тревожный сигнал поступил из гипермаркета. Там за порчу товара задержали 30-летнего мужчину. Нарушителя передали участковому уполномоченному полиции. // Фото: источник