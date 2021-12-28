Уже 10 дней в Петрозаводске не могут найти пропавшую девушку

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Марию Юрьевну Кускову 1993 года рождения. Всех неравнодушных просят помочь в поисках, сообщили в МВД Карелии.

Девушка вечером 19 декабря вышла из дома на Зареке и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно, но она может ездить в серебристом Dodge Neon с люком.

Всех, кому что-то известно о разыскиваемой или видевших ее после 19 декабря, полиция просит сообщить по телефону: +7 953 533 36 55. // Фото: источник