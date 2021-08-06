06 августа 2021, 16:58
Мужчину, переписывавшегося со школьницей, заподозрили в порнографии
Следователи считают, что 27-летний мужчина отправил девочке порнографическое фото
В Петрозаводске 27-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.
В феврале 2020 года подозреваемый переписывался в соцсети с 15-летней девочкой. Как предполагают в Следкоме Карелии, молодой человек направил школьнице порнографическое фотоизображение.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается. Молодому мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы. (фото obzor.io)