Мужчину оштрафовали на границе за попытку ввезти мясо и рыбу из Суоми

4 января житель Санкт-Петербурга, направляясь из Финляндии в Россию, пересекал границу в МАПП «Люття» в Карелии. В ручной клади он вез сырую продукцию животного происхождения: 1,7 кг свинины, 0,8 кг говядины, 1 кг мяса утки, 0,6 кг курицы и 2,7 кг сырой рыбы. Товары были в заводских упаковках, но разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов у владельца продуктов не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сырое мясо и рыбу петербуржец вернул в Финляндию.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил мужчина был привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 500 рублей.

Россельхознадзор напоминает, что для ввоза сырой (не прошедшей термическую обработку) животноводческой продукции в любом количестве необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера.