Мужчина ранним утром пытался обворовать гипермаркет в Петрозаводске

Ранним утром 24 октября в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что один из покупателей пытался украсть товары. Он надел на себя нательное белье, брюки, футболку, шапку, толстовку и перчатки. В таком виде мужчина пытался покинуть торговую точку, но был остановлен охраной.

Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний горожанин. Сумма ущерба составила более 6000 рублей. Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии