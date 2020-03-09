09 марта 2020, 17:04
Мужчина пытался вытащить из снега Mercedes и погиб от удара тросом
Трагическая история произошла в Мурманской области
9 марта около 12 часов дня в Апатитах Мурманской области рядом с жилыми домами двое мужчин – владелец автомобиля и его знакомый, пытались вытащить застрявший в снегу Mercedes, сообщает Северпост.
Своими силами мужчинам справиться не удавалось и они попросили помощи у водителя проезжавшего мимо грузовика.
Однако буксировочный трос не выдержал нагрузки и лопнул, часть его попала в голову товарищу владельца, причинив тому серьёзную черепно-мозговую травму.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его поместили в отделение реанимации, однако телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и спасти мужчину не удалось — через некоторое время тот умер.