Мужчина пытался вытащить из снега Mercedes и погиб от удара тросом

9 марта около 12 часов дня в Апатитах Мурманской области рядом с жилыми домами двое мужчин – владелец автомобиля и его знакомый, пытались вытащить застрявший в снегу Mercedes, сообщает Северпост.

Своими силами мужчинам справиться не удавалось и они попросили помощи у водителя проезжавшего мимо грузовика.

Однако буксировочный трос не выдержал нагрузки и лопнул, часть его попала в голову товарищу владельца, причинив тому серьёзную черепно-мозговую травму.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Его поместили в отделение реанимации, однако телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и спасти мужчину не удалось — через некоторое время тот умер.