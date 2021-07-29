Мужчина погиб в аварии под Петрозаводском

Авария со смертельным исходом произошла 28 июля в 22:15 в Прионежском районе на дороге Петрозаводск-Лососинное.

За рулем автомобиля «Мазда ВТ-50» находился 57-летний мужчина. Как предположили в Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением.

В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Травмы для водителя оказались смертельны. Мужчина умер до приезда медиков. Дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП. (фото источника)