Мужчина метнул в подругу стопку и стал уголовником

Женщина в Муезерском районе пострадала от рук сожителя и обратилась в полицию. Конфликт произошел в доме, где живет пара, сообщили в МВД Карелии.

Участковый выяснил, что мужчина швырнул в подругу стеклянную стопку и стал угрожать расправой. После таких разборок жительнице поселка пришлось обратиться за помощью к медикам.

В отношении 62-летнего агрессора возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчину также привлекли к административной ответственности. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com