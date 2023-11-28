28 ноября 2023, 13:31
Мужчина метнул в подругу стопку и стал уголовником
Жителя Муезерского района будут судить после семейного конфликта
Женщина в Муезерском районе пострадала от рук сожителя и обратилась в полицию. Конфликт произошел в доме, где живет пара, сообщили в МВД Карелии.
Участковый выяснил, что мужчина швырнул в подругу стеклянную стопку и стал угрожать расправой. После таких разборок жительнице поселка пришлось обратиться за помощью к медикам.
В отношении 62-летнего агрессора возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчину также привлекли к административной ответственности. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com