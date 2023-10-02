Мужчина избил курьера доставки в алкомаркете на Древлянке

Курьеру доставки досталось в одном из популярных алкомаркетов в столице Карелии. Паблик «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры» опубликовал видеозапись нападения на молодого человека в магазине на Древлянке.

По информации VK-сообщества, нетрезвый мужчина пристал к курьеру, он спросил, где его пицца, но не получив ответа, ударил курьера по лицу. Пострадавший обратился за помощью в городскую больницу. По данным паблика, у него перелом лицевой кости, носа и сотрясение мозга. Ему потребуется операция. В сообществе также говорится, что написано заявление в полицию. // фото скриншот VK-паблика