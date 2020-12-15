Музей Карельского фронта вновь открыт для посетителей

Музей Карельского фронта в Беломорске снова принимает гостей. Информация о возобновлении работы появилась в паблике учреждения:

«С 15 декабря (вторник) музей Карельского фронта возобновляет прием посетителей».

Гостей принимают с 10 до 18 ежедневно кроме понедельника. В период коронапандемии посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски и перчатки. При этом группы гостей не должны превышать пяти человек. Для пожилых посетителей установлено определенное время.

«Лица старше 65 лет могут посетить музей с 10:00 до 13:00, при этом любые другие категории граждан в указанное время не принимаются»,

- сообщает музей.

Напомним, музей Карельского фронта, торжественно открывшийся 30 сентября в Беломорске, был закрыт всего через пару дней. Создание музея на севере Карелии обошлось в 240 миллионов рублей, еще 28 миллионов ушло на подготовку экспозиции, а еще 4 миллиона потратили на художественную подсветку.

Музей расположен в здании 1930 года, где в годы войны находился штаб Карельского фронта. В его фонды вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы. (фото: пресс-служба правительства РК)