Музей Карельского фронта подсветят за 4 миллиона рублей

Здание, в котором разместился Музей Карельского фронта, оборудуют художественной подсветкой. Как сообщается на сайте правительства Карелии, на это выделено 4 миллиона рублей. Итоги конкурса уже подведены, подрядчик приступает к работе.

– В темный осенне-зимний период это особенно его украсит, обеспечит комфорт посетителям, – отметили в правительстве.

В пресс-релизе подчеркнули, что Музей оборудован системой видеонаблюдения, датчиками движения и разбития стекла, экспозицию охраняет вневедомственная охрана. В ходе работ по установке освещения придется на время отключать электричество. Поэтому часть экспозиции, а именно огнестрельное оружие, на этот период вернется в Национальный музей Карелии.

– На время отключения сигнализации оружие должно по регламенту храниться в оружейной комнате, в то время как в Музее Карельского фронта оно хранится и выставлено в экспозиции, – пояснили в правительстве.

Ответа на вопрос, почему в Музее Карельского фронта не предусмотрели оружейную комнату и куда девать оружие в случае аварийного отключения электричества, в релизе не дается.

Напомним, что создание музея в Беломорске обошлось в 240 миллионов рублей. Еще 28 миллионов ушло на подготовку экспозиции. Музей был открыт на минувшей неделе, а через два дня закрыт снова.