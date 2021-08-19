Мошенники придумали простейшую схему обмана ипотечников

Незатейливая схема обмана помогает злоумышленникам воровать деньги россиян. Аферисты создают фейковые сайты, где предлагают оформить документы для операций с недвижимостью, об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Эксперты насчитали уже 234 сайтов, копирующие ресурсы органов государственной власти.

В частности, поддельные интернет-ресурсы похожи на портал госуслуг. Клиент ищет в базе нужную операцию, после чего ему предлагается провести оплату через электронный кошелек. Злоумышленники предлагают, например, получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость услуг может варьироваться от 125 рублей до 14 тысяч.

Эксперт рекомендует обращать внимание на название государственного органа в адресной строке. При открытии ссылки следует проверять наличие префикса HTTPS, сайт должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Признаком фишинга может быть и наличие орфографических ошибок. Вдобавок, следует осторожничать при переходе по ссылкам из контекстной рекламы. (фото petrozavodsk.cian.ru)