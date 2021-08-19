19 августа 2021, 07:34
Россия

Мошенники придумали простейшую схему обмана ипотечников

Аферисты создают фейковые сайты, копирующие портал госуслуг

Незатейливая схема обмана помогает злоумышленникам воровать деньги россиян. Аферисты создают фейковые сайты, где предлагают оформить документы для операций с недвижимостью, об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Эксперты насчитали уже 234 сайтов, копирующие ресурсы органов государственной власти.

В частности, поддельные интернет-ресурсы похожи на  портал госуслуг. Клиент ищет в базе нужную операцию, после чего ему предлагается провести оплату через электронный кошелек. Злоумышленники предлагают, например, получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость услуг может варьироваться от 125 рублей до 14 тысяч.

Эксперт рекомендует обращать внимание на название государственного органа в адресной строке. При открытии ссылки следует проверять наличие префикса HTTPS, сайт должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Признаком фишинга может быть и наличие орфографических ошибок. Вдобавок, следует осторожничать при переходе по ссылкам из контекстной рекламы. (фото petrozavodsk.cian.ru)

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Метки: 
мошенники
недвижимость
обман
госуслуги