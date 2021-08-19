Летчик погиб при крушении истребителя Миг-29 в Астраханской области

Истребитель Миг-29 разбился в Астраханской области во время планового полета. Летчик погиб. Трагедия произошла 18 августа. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, передает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ.

Разбираться в причинах катастрофы будет комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с газетой «Известия» озвучил возможную причину крушения. По предположению эксперта, причиной падения могли стать метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в том числе и попадание в грозовую облачность. Также к крушению могли привести потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники. (фото Сергей Бобылев, iz.ru)