19 августа 2021, 07:12
Россия

Летчик погиб при крушении истребителя Миг-29 в Астраханской области

Эксперт Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолета

Истребитель Миг-29 разбился в Астраханской области во время планового полета. Летчик погиб. Трагедия произошла 18 августа. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта, передает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ.

Разбираться в причинах катастрофы будет комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с газетой «Известия» озвучил возможную причину крушения. По предположению эксперта, причиной падения могли стать   метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в том числе и попадание в грозовую облачность. Также  к крушению могли привести потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники. (фото Сергей Бобылев, iz.ru)

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Владимир Попов
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