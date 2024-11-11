Мошенники предлагают финансовую помощь от администрации Петрозаводска

В мэрии карельской столицы предупредили о новом виде мошенничества, горожан попросили быть бдительными и предупредить пожилых родных.

Аферисты обзванивают людей и предлагают им финансовую помощь от администрации Петрозаводска. Незнакомцы получают доступ к личному кабинету банка и крадут их деньги.

В комментариях под публикацией в соцсети пользователи высказали недоумение относительно такого сценария обмана.

«Поверить, что на ваше имя, оформлен кредит и нужно перевести деньги на «безопасный» счет? Можно. Поверить, что вам необходимо переоформить договор с оператором связи, пройти флюорографию, переоформить ОМС…. и сообщить код, для подтверждения? Тоже можно. Поверить, что ваши деньги, нужно инвестировать и получать большой процент? С трудом, но можно. Но как можно поверить в то, что администрация Петрозаводска, хочет вам помочь?»

«Администрация не помогает!». // фото freepik.com