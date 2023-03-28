Мошенники пообещали выигрыш и оформили на пенсионерку кредит

Карельская пенсионерка поверила сообщению о денежном выигрыше, но в итоге стала обладательницей кредита.

Кондопожанке в соцсети пришло радостное сообщение от ювелирного магазина о выигрыше. Завязалась переписка, пенсионерка раскрыла данные своей карты, которые нужны были якобы для получения денег. Аферисты оформили на нее онлайн-кредит в размере 27 тысяч рублей, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Еще один житель города бумажников также стал жертвой обмана. Мужчина отыскал в Интернете сайт по изготовлению прикладов для охотничьего ружья. Он позвонил по телефону, указанному на ресурсе, сделал заказ и в счет предоплаты перевел 13 тысяч рублей. После этого изготовитель пропал из поля зрения. Обманутые жители Карелии обратились в полицию, проводится проверка.

Ранее карельские правоохранители предупредили о новой уловке аферистов. Жертв отправляют к банкомату и просят сфотографировать QR-код на экране устройства. Таким образом злоумышленники получают доступ к удаленному управлению банкоматом. // фото freepik.com