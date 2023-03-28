28 марта 2023, 15:41
Пропавшего две недели назад подростка нашли в Петрозаводске
17-летнюю девушку передали законным представителям в столице Карелии
В Петрозаводске нашли 17-летнюю девушку, объявленную ранее в розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Напомним, подросток ушла из дома 15 марта. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.
Девушка была найдена сотрудниками полиции. Ее передали законным представителям. О том, где и при каких обстоятельствах обнаружили ребенка, не сообщается. // Фото «Петрозаводск говорит»