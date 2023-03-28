28 марта 2023, 15:24
Молодая жительница Петрозаводска нашла чужую карту и пойдет под суд
Стражи порядка карельской столицы нашли горожанку, подозреваемую в краже с банковского счета
В полицию Петрозаводска обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что потерял банковскую карту и вскоре начал получать сообщения о списании денег. Ущерб составил 9000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 30-летняя горожанка. Женщина призналась, что нашла чужую карту и оплачивала ей покупки в различных магазинах.
По факту кражи денег с банковского счета возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. // Фото МВД по РК