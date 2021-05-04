Мошенники обманывают россиян с выплатами на детей, обещанными Путиным

Специалисты Роскачества предупредили россиян о возможном мошенничестве с социальными выплатами, объявленными президентом в конце апреля время послания Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Однако детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не обнародованы. Однако уже сейчас мошенники охотно предлагают получить детские выплаты и перечисляют подробные условия. Злоумышленники рассылают на электронную почту письма с текстом «кликни и получи выплату от президента» или предлагают ввести данные и приложить скриншоты документов для быстрого получения выплаты.

Роскачество советует россиянам дождаться более подробной информации от официальных источников. В частности, она появится на портале Госуслуг. Известно, что деньги родители получат в середине августа, чтобы успеть подготовить ребенка к школе.



Также в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам. Еще одним вариантом мошенничества может стать предложение приобрести путевки для детей с кэшбеком в половину стоимости. Специалисты предупреждают, что настоящая продажа путевок от государства начнется 20 мая. (фото fingazeta.ru)