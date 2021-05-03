Президент поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей

Владимир Путин поручил правительству России обеспечить в августе этого года перечисление 10 тысяч рублей на ребенка, семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года»,

– говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном сегодня на сайте Кремля.

В послании Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники, теперь это оформлено поручением правительству. // Фото: tass.ru