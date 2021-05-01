В Москве были задержаны несколько активистов на первомайской акции

Сегодня в Москве на Манежной площади собрались около 2000 участников акции левых и патриотических сил, посвященной Дню международной солидарности трудящихся. Сюда же были стянуты силы полиции, сообщает «Свободная пресса».

Участники акции прошли в Александровский сад и возложили цветы к Вечному огню, а потом к памятнику Карла Маркса. Были видны флаги КПРФ, Левого Фронта, комсомола, Союза офицеров и других организаций. Левый Фронт вышел на акцию под лозунгом «России нужна вакцина социализма!».

Несколько левых активистов были задержаны во время акции и последующей встречи с депутатами в Новопушкинском сквере. // Фото: www.patriot-rus.ru