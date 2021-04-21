Семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника

Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят на будущих первоклашек. Об этом сегодня сказал президент Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию.

Трудно воспитывать ребенка в неполной семье, отметил Путин. Он призвал отдельно поддержать такие ячейки общества.

С 1 июля детям от 8 до 16 лет в неполных семьях назначат выплату в среднем 5 тысяч 600 рублей.

«Нужно помочь беременным женщинам, у которых финансовые трудности»,

- заявил Путин.

Президент предложил выплачивать женщинам, вставшим на учет по беременности, 6350 рублей в месяц.

Оплата больничного зависит от трудового стажа. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты ниже: у них нет стажа. Для матерей больничный по уходу за ребенком должен оплачиваться в объеме 100 процентов, подчеркнул Путин.

«Отдельно придется остановиться на теме алиментов. Эта процедура должна решаться удаленно и в интересах пострадавшей стороны. Мать с ребенком на руках не должна обивать пороги и собирать справки. Государство должно защитить права ребенка»,

- отметил Путин.

Расширена и продлена программа материнского капитала. Право на него возникает после рождения первенца, отметил глава государства.

Ранее президент предложил возвращать половину средств на детский отдых в лагерях.