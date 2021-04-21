Путин предложил возвращать половину средств на детский отдых в лагерях

Президент огласил новые инициативы, которые коснутся практически всех граждан России. Чтобы преодолеть последствия эпидемии, люди должны иметь возможность полноценно отдыхать, сказал Путин.

Путин предложил продлить программу возвращения средств за туристические поездки по России. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Путин. Он предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря.

Путин предложил также поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерстве. Для таких ребят программа частичного возврата средств будет действовать в высокий сезон.