Началось оглашение Послания президента Путина к парламенту

Началось оглашение Послания президента Путина к палатам российского парламента.

Путин заявил, что послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике, а также внешней политике и безопасности.

Президент начал с событий прошлого года, когда мир столкнулся с пандемией. Путин отметил, что эксперты считали ситуацию с коронавирусом очень опасной. Многие эксперты были переполнены.

«Не хватало средств индивидуальной защиты. Снижались запасы в магазинах. Эпидемия наступала, но наряду с тревогой была уверенность, что Россия преодолеет испытания»,

- заявил Путин.

По словам президента, удалось более чем в пять раз увеличить число коек для приема больных с коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым. Он также поблагодарил ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией. Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией. А также представителей всех профессий, которые продолжали работать в это сложное время.

Ежегодное Послание президента Федеральному Собранию – не только политическая традиция, но и ключевой документ стратегического планирования.