Менее восьми тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 3 мая

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7770 человек. Умерли 337 пациентов, выздоровели - 6755. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Москве 2050 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 709, в Ленинградской области - 90, в Архангельской области - 54, в Вологодской области - 40, в Мурманской области - 25.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 839 514 раз. Скончались 111 535 человек.

Напомним, в Карелии 3 мая коронавирус выявлен у 41 человека. Фото lifepaththerapy.org