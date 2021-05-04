Диетолог рассказала, как избежать переедания в праздники

Диетолог Ирина Бережная назвала способы избежать переедания в майские праздники. Ее слова приводит радио Sputnik.

Специалист призвала не перегружать стол мясными и жирными блюдами. Его необходимо разбавлять овощами, фруктами, салатами, крупами и зеленью. Не рекомендуется также налегать на алкоголь.

«Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать», - сказала Бережная. Врач предупредила, что пренебрежение этими правилами может привести к неприятным последствиям.

Медик также добавила, что восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона. Она посоветовала употреблять больше растительной пищи в запеченном либо тушеном виде. Также для улучшения самочувствия диетолог порекомендовала пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты. Фото lesresort-hotel.ru