Мощный пожар вспыхнул в гараже в Карелии

В Костомукше сегодня днем вспыхнул мощный пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:06. На место выехали две единицы техники и девять специалистов.

В результате возгорания находившийся в гараже автомобиль был полностью уничтожен. Само вспыхнувшее помещение значительно повреждено огнем. Повреждения получили и соседние строения. // Фото: vk.com/mchskostomuksha