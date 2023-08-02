Мощные пожары полыхали ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске полыхали хозяйственные постройки в трех местах. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Первое тревожное сообщение поступило в 23 часа 22 минуты с улицы Свирской. У дома №8 горела двухэтажная деревянная постройка. Через четыре минуты несколько пожарных расчетов были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня.

Огнеборцы заканчивали тушить деревянное строение, как в 0 часов 21 минуту тревожное сообщение поступило с улицы Луначарского. Аналогичная хозяйственная постройка открытым пламенем полыхала у дома №49.

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова, и к месту ЧП по тревоге выехали дополнительные силы. Работа по укрощению огня шла полным ходом, когда в 1 час 49 минут поступило сообщение о горящей постройке на улице Луначарского, но уже возле дома №12. Часть сил пришлось перекинуть для ликвидации этого пожара.

Несмотря на трудности, городские пожарные справились со всеми возгораниями.

Сейчас по всем пожарам проводится проверка. Среди приоритетных версий специалистов рассматривается умышленный поджог, поэтому проверку проводят не только пожарные, но и сотрудники правоохранительных органов. // Фото: freepik.com / Ripato