«Ниву» выхватили из потока в Петрозаводске

Бесправника отстранили от управления в Петрозаводске при помощи специальных технических средств, сообщили сегодня в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы используют современные технологии, которые позволяют вычислять нарушителя в потоке.

31 июля на Лесном проспекте была остановлена «Нива». Оказалось, что водитель не имел прав и при нем не оказалось регистрационных документов, вдобавок у него не было страховки. В отношении нарушителя составили административные протоколы, а машину увезли на спецстоянку. // фото unsplash.com/Julia Tsukurova