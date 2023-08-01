01 августа 2023, 19:24
Происшествия

«Ниву» выхватили из потока в Петрозаводске

ГИБДД использует современные технологии для вычисления нарушителей

Бесправника отстранили от управления в Петрозаводске при помощи специальных технических средств, сообщили сегодня в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы используют современные технологии, которые позволяют вычислять нарушителя в потоке.

31 июля на Лесном проспекте была остановлена «Нива». Оказалось, что водитель не имел прав и при нем не оказалось регистрационных документов, вдобавок у него не было страховки. В отношении нарушителя составили административные  протоколы, а машину увезли на спецстоянку. // фото unsplash.com/Julia Tsukurova

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ГИБДД