Пожилого пешехода сбили сегодня на Чапаева

1 августа в 15:22 в районе пересечения улиц Чапаева и Пархоменко в Петрозаводске сбили пешехода.

Предварительно в ГИБДД установили, что 65-летний водитель автомобиля «Киа Соул» наехал на пешехода, 1961 года рождения.

Обстоятельства дорожного инцидента еще устанавливаются. // фото скриншот видео VK-паблика Госавтоинспекции, видео предоставлено ГИБДД