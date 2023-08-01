01 августа 2023, 17:24
Происшествия

Пожилого пешехода сбили сегодня на Чапаева

Инцидент случился на пересечении Пархоменко и Чапаева, обстоятельства устанавливает ГИБДД

1 августа в 15:22 в районе пересечения улиц Чапаева и Пархоменко в Петрозаводске сбили пешехода.

Предварительно в ГИБДД установили, что 65-летний водитель автомобиля «Киа Соул» наехал на пешехода, 1961 года рождения.

Обстоятельства дорожного инцидента еще устанавливаются. // фото скриншот видео VK-паблика Госавтоинспекции, видео предоставлено ГИБДД

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новости петрозаводска
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ГИБДД