Молодой человек напал на соседа, заявившего на него в полицию

В Олонецком районе осудили 20-летнего парня за то, что он незаконно проник на чужую жилплощадь и пустил в ход кулаки.

Все произошло еще в апреле в олонецком общежитии после того, как сосед агрессора заявил на него в полицию. В своем обращении мужчина указал, что молодой человек нанес ему побои.

В итоге молодой человек решил выяснить отношение с соседом. Парень выбил дверь, проник в комнату к обидчику и применил к нему физическую силу, рассказали в прокуратуре. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Вину он признал частично.

С учетом позиции гособвинителя, имеющихся у молодого человека непогашенных судимостей за кражи, суд отменил ему условное осуждение и приговорил к 4 годам колонии. // фото Scott Rodferson/unsplash.com