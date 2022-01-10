Мороз в Карелии и столице 10 января усилится

Погода в Карелии 10 января будет истинно зимней, морозной. Снег в некоторых районах пройдет лишь ночью, днем осадки не ожидаются, сообщили в Гидрометцентре республики.

Облачность в основном небольшая, ветер слабый. В Петрозаводске температура воздуха днем будет -15,-17 градусов, ночью -18, -20 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем -19 градусов;

в Кондопоге днем -18 градусов;

в Медвежьегорске днем -18 градусов;

в Олонце днем -17 градусов;

в Пудоже днем -18 градусов;

в Сегеже днем -19 градусов;

в Сортавале днем -17 градусов;

в Суоярви днем -19 градусов. // Фото: BlenderTimer/Pixabay.com